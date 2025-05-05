Bursa'da Karacabey Belediyesi’nin Ergün Koç Kültür Merkezi’nde düzenlediği Bilmeceli Okuma Etkinliği, çocuklardan ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, çocuklara yönelik anlamlı ve eğitici bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde hafta sonu düzenlenen Bilmeceli Okuma Etkinliği, minik katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerinin organize ettiği bu renkli etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, gruplar halinde yaratıcı drama faaliyetlerine katıldı. Hikâye anlatımı ve canlandırmalar eşliğinde hem hayal güçlerini kullandılar hem de birlikte hareket etmenin önemini deneyimlediler. Kitap okuma saatinde ise her çocuk, yaşıtlarıyla birlikte kitap okuyarak okuma alışkanlığını pekiştirdi. Ardından, bulmaca ve bilmece çözümleriyle zihinsel gelişimlerine katkı sağlandı. Etkinlik boyunca yüksek enerjileriyle dikkat çeken çocuklar, grup oyunlarında dayanışmayı ve birlikte başarmanın keyfini yaşadı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çocukların gelişimini destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebileceği etkinlikleri çoğaltmak bizim önceliğimiz. Bugün burada gördüğümüz tablo, umutlarımızı daha da güçlendirdi. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan miniklerimize teşekkür ediyorum.”