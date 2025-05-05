Bursa'da Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını korumak ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi’nde kaçak yapıyı yerle bir etti. Tahtalı Mahallesi’nde ise inşa edilen kaçak fabrika kullanılamaz hale getirildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Yaylacık ve Tahtalı mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda tarım alanlarında izinsiz inşa edilen yapılar bertaraf edildi.

Zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen yıkım çalışmaları kapsamında, Yaylacık Mahallesi’ndeki bin 800 metrekarelik tarım arazisine yapılan kaçak yapı yerle bir edildi.

Ardından Tahtalı Mahallesi’ne geçen ekipler, burada da 430 metrekarelik kaçak yapıyı, içerisinde taşınabilir konteyner bulunması nedeniyle, kullanılamaz hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanlarına yapılan kaçak yapılarla mücadelesini ara vermeden sürdürecek.