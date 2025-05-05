Bursa’da 5 vergi dairesi artık yeni binada faaliyet gösterecek. Bursa Defterdarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fomara Ek Hizmet Binası hizmete açıldığı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da vatandaşlara daha güvenli ve etkin hizmet sunmak amacıyla Fomara Ek Hizmet Binası, 5 Mayıs Pazartesi (bugün) itibarıyla hizmete açıldı.

Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:71 Osmangazi adresinde bulunan ve depreme karşı güçlendirilmiş binada; Gökdere, Osmangazi, Setbaşı, Yıldırım ve Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlükleri faaliyet göstereceği duyuruldu.

Daha önce Vişne Hizmet Binası ve Ataevler Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren bu birimler, modern altyapısı ve Kent Meydanı’na yakın konumuyla mükelleflere daha kaliteli ve erişilebilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor.