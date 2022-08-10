Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular. Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular. Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu.
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