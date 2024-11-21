Isınma amaçlı doğal gazın daha fazla kullanılmaya başlandığı bu günlerde, Bursagaz’dan vatandaşlara doğal gazın güvenli kullanımı için önemli uyarılar geldi. Havalandırma menfezinin asla kapatılmaması gerektiğinin altı çizilirken, bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyulmaması istendi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketi Bursagaz, doğal gazın güvenli kullanımı konusunda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu ve kış aylarını güvenli bir şekilde geçirmek için bazı temel kurallara dikkat çekti.

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumanın büyük bir risk taşıdığının vurgulandığı açıklamada, karbonmonoksit sensörlerinin aktif olmasının da önemine değinildi.

Yapılan açıklamada doğal gazın güvenli kullanımı için menfezlerin açık tutulmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, özellikle lodos gibi kuvvetli rüzgarların yaşandığı dönemlerde menfezlerin ve cihazların kontrol edilmesinin önemli olduğu da vurgulandı.

DOĞAL GAZIN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!

Bacalı cihazlarınıza ait bağlantı parçalarının, bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma yapıp yapmadığını yetkili firmalara kontrol ettirin.

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın.

Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun.

Doğal gaz tesisatlarınıza Bursagaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

Doğal gaz tesisatı ile ilgili tüm işlemlerinizi yalnızca Bursagaz’dan yetki almış sertifikalı firmalara yaptırın.

Bacalı cihazlarınız ile aspiratörlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Her cihazın baca bağlantısının ayrı olduğundan emin olun.

Hermetik olmayan bacalı cihazlarınızı baca yerine doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin.

Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak her yıl yaptırın. Böylece bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması tehlikesinin önüne geçin.

Tesisatınızın bakımını periyodik olarak her yıl, mutlaka sertifikalı firmalar aracılığıyla yaptırın.

Cihazlarınızın, gaz bağlantı noktası ile olan bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını şüphe duymanız halinde mutlaka kontrol ettirin.

Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını periyodik olarak her yıl cihazınızın yetkili servisine yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.

Karbonmonoksit ve gaz alarm cihazlarınızı pil ve sensör ömründen dolayı belirli periyotlarda kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.

Hermetik tipi cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz bağlantı noktalarında gevşeme kaynaklı sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol ettirin.

Ortama taze hava girmesini sağlayan ve olası bir kaçak durumunda atık gazın dağılması için havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın veya iptal etmeyin.

Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ olmasına dikkat edin.

Lodosta baca gazı sızıntısına dikkat edin, menfezinizin açık olduğundan emin olun, bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumayın ve cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmayın.

Yeni bir eve taşındığınızda abonelik sözleşmesinin isminize düzenlenmesi gerekir. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayın.

Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının mevzuata göre yenilenmesi gerekmektedir.