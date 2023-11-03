Canlı Hayvan Borsasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yetiştirilen Büyükbaş Hayvanlar, Yüzyılın Afetinde Hayvanları Telef Olan Üreticilere Teslimi Gerçekleştirildi.

Burada Düzenlenen Programa Katılım Sağlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuğba Köksal Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Üreticilerle Bir Araya Gelerek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Taahhüt Edilenlerin Deprem Sonrası Bir Bir Yerine Getirildiğine Dikkat Çekti.