Göksun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyor.

Büyükkızılcık Mahallesi'nde uzun zamandır ihtiyaç duyulan taziye evi projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Göksun’un en büyük mahallelerinden biri olan Büyükkızılcık’ta inşa edilecek olan taziye evi, hayırsever iş insanları Kenan Demirci ve Hacı Demirci’nin aile büyükleri adına yapılıyor.

Başkan Selim Cüce, taziye evi için Göksun Belediyesi'ne ait arsayı Demirci ailesine tahsis ederek bu anlamlı projeye katkı sağladı.

Temel atma töreninde dualar eşliğinde ilk adım atılırken, Başkan Cüce, hayırseverlere gönülden teşekkür etti.

Ayrıca ilçede sosyal tesis ihtiyacı olan diğer mahallelerde de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Cüce, bu tür projelerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek bu tür projelerin devam edeceği bilgisini paylaştı.

Temel atma törenine, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Belediye Meclis Üyesi Efendi Yalçın, Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Orhan Duman, Büyükkızılcık Mahalle Muhtarı Mehmet Kökkaya, Güller Mahalle Muhtarı Mehmet Gün, Kızılcıklılar Dernek Başkanı Mehmet Kocakaya, hayır sahibi Kenan Demirci ve çok sayıda vatandaş katıldı.