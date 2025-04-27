Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyatın yanı sıra bilim ve felsefeyi de çocuklarla buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında, Onikişubat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nde “Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Atölyesi” gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına, çocuklara bilimi sevdiren eserleriyle tanınan yazar Tuğba Hatun Murat katıldı. “Wright Kardeşler”, “Edison - Elektrikler Nereye Gider?”, “Einstein – Zaman Yolculuğu Mümkün Mü?” ve “Arşimet – Gemiler Neden Suya Batmaz” gibi merak uyandıran bilim kitaplarının yazarı olan Murat, atölyede miniklerle interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinliklerde, çocuklar düşünmeye teşvik edildi, soru sormanın ve sorgulamanın önemi vurgulandı. Etkinlik boyunca çocuklar, bilimsel hikâyeler eşliğinde felsefi tartışmalara katıldı; mantıklı düşünme, eleştirel yaklaşım ve yaratıcı fikirler geliştirme becerilerini deneyimledi. Tuğba Hatun Murat, atölyede çocukların büyük bir merak ve hevesle katılım sağladığını belirterek, “Çocukların sorgulayan bireyler olması, geleceğimiz için çok önemli. Felsefe atölyeleriyle onların düşünce dünyalarını genişletmek, bilime ve sanata olan ilgilerini artırmak istiyoruz” dedi.