"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan "sevgi timi" kentteki depremzede ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, yaşlı ve engelli bireyleri yalnız bırakmıyor.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen afetzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere çeşitli destekler sunuluyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce bu kapsamda hayata geçirilen "Manevi Evlat Projesi" kapsamında belediye personelinden 21 kişilik "Sevgi Timi" oluşturuldu.

Alo 153 Çözüm Masası'na gelen ihbarları değerlendiren, uzman ekiplerce belirlenen adresleri ziyaret eden "Sevgi Timi", gerekli temizlik çalışmalarını yaparak haneleri yaşanabilir hale getiriyor.

Ziyaret ettikleri evlerde kişisel bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşlarla özel olarak ilgilenen özel ekip, çamaşır ve bulaşıklara kadar yıkayıp, bireylerle bir süre sohbet ettikten sonra tekrar randevulaşarak evden ayrılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, AA muhabirine, depremlerden önce temizlik hizmetinden 350 yaşlı bireyin faydalandığını, bu sayının depremden sonra iki katına çıktığını söyledi.

