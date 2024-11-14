Şehir merkezi ve ilçelerin ulaşımı iyileştirmek için yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nda da asfalt yenileme uygulamalarına durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, ilçenin en yoğun kullanılan arterlerinden Mahir Ünal Caddesi ve bağlantı yollarında gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede yerleşim yerleri, ticaret alanları, sosyal tesisler ve mesire alanlarına ulaşım sağlayan toplam 3 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenilendi. Mahir Ünal Caddesi’nin yanı sıra bağlantı yolları da aynı özenle elden geçirilerek caddenin işlevselliği artırıldı. Toplam 11 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla, ana arter ve bağlantı yolları hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve rahat bir hale getirildi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten bölge sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Türkoğlu Halkı Çalışmalardan Memnun

Bölge esnaflarından Ahmet Cübbeli, “İş yerimizin önündeki arter çok kötüydü, araç geçişlerinde toz topraktan durulmuyordu. Şimdi bu sorunun önüne geçildi, yolumuz çok güzel bir şekilde yenilendi. İlçemiz için çok güzel bir çalışma. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Murat Küpeli, “Eskiden yolumuz çok berbattı. Şimdi çok güzel bir şekilde asfaltlandı” dedi. Erdal Akkaya, “Mahir Ünal Caddemizin ulaşımı çok kötüydü. Büyükşehir Belediyemiz buranın asfaltını çok güzel bir şekilde yeniledi. Araç geçişlerinde artık sorun yaşanmıyor. Çalışmalardan çok memnunuz” dedi. Muhammet Gürkan Güler, “Yollarımız önceden çok kötüydü. Evlerimize gidip gelirken zorluk çekiyorduk. Fırat Görgel Başkanımız sayesinde yollarımız yenilendi” diye konuştu.