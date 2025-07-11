Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Abdülhamit Han Camii'nde cuma namazı sonrası cemaatle bir araya geldi. Belediye, bu özel gün dolayısıyla cemaate aşure ikramında bulundu.

Cuma namazının ardından cami avlusunda kurulan stantlarda, belediye ekipleri tarafından hazırlanan aşureler Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Ve Protokol Üyeleri Tarafından cemaate dağıtıldı.

Etkinlik, cami cemaati ve çevre sakinlerinin yoğun katılımıyla sona erdi. Aşure dağıtımı, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.