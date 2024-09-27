Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde gerçekleştirilen fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik çerçevesinde hayata geçirilen faaliyet ve desteklerle de adından söz ettiren ve Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan giyim, kırtasiye, gıda ve sıcak yemeklere ilave olarak Dermankart sahiplerine de aylık nakdi ödemeler kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Bu kapsamda Dermankart sahibi 7 bin 90 kişinin hesaplarına Eylül ayı desteği olarak toplam 17 Milyon 725 Bin TL yatırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların daima gözetilerek desteklerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sürekli ifade ettiğimiz gibi şehrimizin her bir ferdini gözeterek, birbirimize daha da sıkı sarılarak Kahramanmaraş’ımızı ayağa kaldıracağız” dedi.