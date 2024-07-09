Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayan bağlantı yolunun ulaşımını iyileştirmek için genişletme ve kavşak düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayan bağlantı yolu ve kavşak oldu.

Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla arterde ulaşım konfor ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, ulaşım altyapısının geliştirilmesi noktasında şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yatırımların kesintisiz sürdüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Kayseri Yolu bağlantısının da kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.