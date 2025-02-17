Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerine de hız kesmeden devam ediyor.

Her yaştan sanatsevere hitap eden etkinlikler kapsamında, şehirde unutulmaz bir tiyatro gösterisi sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, kahkaha dolu anlara sahne olan “Deliriyorum Ben Haberin Olsun” adlı komedi oyununa ev sahipliği yaptı.

İki perde halinde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerin büyük ilgisini topladı.

Tiyatro oyunu, Uzman Psikolog Necip’in danışanlarıyla yaşadığı ilginç ve bir o kadar komik olayları konu alıyor.

Psikoloji alanındaki mizahi unsurların ustalıkla işlendiği oyun, seyircilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sundu.

Oyunun sahne performansı, dinamik diyalogları ve akıcı hikâye akışı, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren Kahramanmaraşlı sanatseverler, oyunun her anını keyifle izledi. Kahkaha tufanı yaşatan gösterinin ardından katılımcılar, böyle özel etkinliklerin şehre kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Seyirciler, Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinliklerine verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Sanatın ve eğlencenin buluştuğu bu özel gece, tiyatroseverlerin hafızalarında unutulmaz anılar bıraktı.