Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde trafik ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğini düzenleyecek kapsamlı bir dizi çalışmayı hayata geçiriyor. Trafik kazaları ve olumsuz hava koşulları gibi çeşitli nedenlerle hasar gören trafik levhaları ve uyarıcı işaretler yenilenirken, sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve tamiratı da titizlikle yürütülüyor. Özellikle yoğun kullanılan arterlerde yol çizgilerinin yenilenmesi, yaya geçitlerinin yeniden boyanması ve asfaltı yenilenen bölgelerde çizgi çalışmalarının tamamlanmasıyla şehirdeki ulaşım standartları daha da yükseltiliyor. Bunlara ek olarak, trafik akışını düzenlemek ve hız kontrolünü sağlamak amacıyla arterlere kauçuk kasisler kazandırılarak sürücü ve yayaların güvenliği artırılıyor.

Hedef Daha Konforlu ve Güvenli Seyahat Deneyimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını iyileştirmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik levhalarımızı ve sinyalizasyon sistemlerimizi sürekli gözden geçiriyor, yeniliyor ve gerekli durumlarda tamiratlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yaya güvenliğini önceliğimiz olarak görüyor; yaya geçitlerini yeniden boyayarak ve kauçuk kasisler yerleştirerek trafik akışını daha güvenli hale getiriyoruz. Çalışmalarımız, hem yaya hem de araç trafiği açısından daha düzenli ve güvenli bir şehir hedefimize hizmet ediyor” ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, vatandaşlardan takdir toplarken, şehir genelindeki ulaşım kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağlanması bekleniyor.