Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesindeki Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Omuzlara alınan Şuranur’un tabutu, dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şuranur Sevgi Kazıcı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedildi.

Edebiyat öğretmeni olan baba Hacı Mustafa Kazıcı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başksavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve cenazeye katılım sağlayanların taziyelerini kabul etti.