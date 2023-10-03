Şehirde toplu ulaşımı iyileştirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde kurulan Havaalanı Konteyner Kent’te yaşayan vatandaşların ulaşımı için de bir çalışma gerçekleştirdi. 44 numaralı Kültürpark – Erkenez – Karacasu TOKİ – Necip Fazıl Şehir Hastanesi hattı, Havaalanı Konteyner Kentte ikamet eden vatandaşların da hizmetine sunuldu. Konteyner kente yeni otobüs durağı eklenirken, geçici konaklama merkezinde yaşayan vatandaşların şehir hastanesi ve merkeze ulaşımı kolaylaştırıldı. Vatandaşlar, hizmetten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.