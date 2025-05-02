Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personellerin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim programına imza attı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, çeşitli birimlerde görev yapan çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye personelinin mesleki risklere karşı bilinçlenmesini hedefleyen eğitimde katılımcılara; iş kazalarının önlenmesi, risk değerlendirme yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durum yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim, interaktif sunumlar ve örnek uygulamalarla desteklenerek katılımcıların maksimum fayda sağlaması amaçlandı. Eğitim sırasında yöneltilen sorular ise detaylı bir şekilde yanıtlandı.

Sağlık Taraması da Yapıldı

Eğitim programının bir diğer önemli ayağını ise sağlık taramaları oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli işyeri hemşiresi gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, çalışanlara; akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, hemogram, glikoz ölçümü ve EKG gibi çeşitli sağlık testleri uygulandı. Yapılan tetkiklerin ardından işyeri hekimleri tarafından çalışanların sağlık durumları değerlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve her personele özel sağlık raporu düzenlendi.

“Sağlık ve Güvenlik Önceliğimiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye personelinin hem fiziksel sağlığını hem de çalışma güvenliğini ön planda tutan yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için en temel öncelikler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen eğitimler ve sağlık taramaları, personelimizin farkındalığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda olası risklerin de önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Bu tür uygulamalar belirli aralıklarla devam edecek” ifadelerine yer verildi.