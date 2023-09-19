Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de güz dönemi kayıtları devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından; Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Proje Atölyesi, Eleştirel Düşünme ve Yazma, Yazı Atölyesi, Dergi Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Osmanlı Modernleşmesi, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Öykü Atölyesi, Şiir Atölyesi ve Kutadgu Bilig Okumaları Atölyesi olmak üzere toplam 12 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek eğitimlere Kahramanmaras Akademi Güz Dönemi Başvurusu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Son başvuru tarihi 29 Eylül Cuma. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, eğitimlere ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.