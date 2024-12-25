Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle örnek bir model oluşturuyor.

Bu kapsamda başlatılan ve çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Glütensiz Gıda Paketi Desteği” projesi, büyük beğeni topladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu anlamlı proje, çölyak hastalarına hem moral kaynağı oluyor hem de günlük yaşamlarındaki zorlukları bir nebze olsun hafifletiyor.

Proje kapsamında hazırlanan glütensiz gıda paketleri, çölyak hastalarının diyet gereksinimlerine uygun şekilde titizlikle düzenlendi.

Paketler; makarna, un, arpa şehriye, tarhana çorbası, susamlı çubuk kraker, puding, gofret, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve kakaolu helva gibi temel besin maddelerinden oluşuyor.

Glütensiz ürünler, çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği şekilde hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle çölyak hastalarının temel gıdalara erişimini kolaylaştırmayı, beslenme zorluklarını hafifletmeyi ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Glütensiz Gıda Paketi projesi, çölyak hastalarının yanı sıra ailelerini de memnun ediyor.

Sağlanan destekle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Projenin, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, hizmetin düzenli şekilde devam etmesini talep etti.

Glütensiz Gıda Paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/12/09/glutensiz-gida-paketi-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.