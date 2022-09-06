Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşlara yönelik kurslar düzenlenecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek eğitimler; Halk Oyunları, Keman, Ritim, Resim, Takı Tasarım, Çini Seramik ve Futbol başta olmak üzere toplamda 7 branşta özel gereksinimli vatandaşlarla buluşacak. Kültür Park’tan veya https://kahramanmaras.bel.tr/form/ozel-gereksinimli-birey-kurs-basvuru-formu adresi üzerinden yapılabilen kayıtlar, 20 Eylül Salı gününe kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0344 225 71 88 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.