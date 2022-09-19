Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerinde yol, meydan, kavşak ve refüjleri yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 2019 – 2021 yılları arasındaki dönemde önemli bir aşama geride bırakıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce gerçekleştirilen parke ve bordür uygulamaları 1 milyon metrekareyi aştı. Merkez ilçeler Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun yanı sıra Afşin, Elbistan, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Türkoğlu, Nurhak ve Ekinözü’nde tamamlanan parke bordür uygulamalarıyla 40 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

400 Nokta Yenilendi, Yol İhtiyacı Karşılandı

Ulaşım Master Planı çerçevesinde sistemli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, yol ihtiyacı bulunan kırsal mahallelere öncelik tanındı. Bu çerçevede; Elbistan’ın Söğütlü, Onikişubat’ın Kısıklı, Nurhak’ın Karaçar, Çağlayancerit’in Bölükdamlar, Türkoğlu’nun Dedeler, Ekinözü’nün Alişar ve Göksun’un Kireçköy mahalleleri gibi stabilize yola (toprak) sahip kırsal bölgelere parke uygulamasıyla yeni yollar kazandırıldı. Toplamda 713 mahalleye sahip kentte, muhtelif mahallelerin 400 farklı noktası çalışmalarla baştan sona yenilendi.