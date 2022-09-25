Başkan Güngör Çağlayancerit’te yapılan ceviz ve kültür festivalin ilçeye ve Kahramanmaraş’a olan önemi anlattı.



TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç te konuşmasında Çağlayancerit ilçesinde böylesi bir festivalin yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da parti olarak siyaseti tarihi hafıza üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk siyasi tarihine net bir örnek tavır olarak kayda düşürdüğü "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla, "Benim aklım hep Türkiye'dir" düşüncesiyle siyaset yaptıklarını dile getirdi.



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise 7’inci düzenlenen Ceviz ve kültür festivalinin önemini anlattı.



Konuşmaların ardından festival alanındaki stantları gezen Varank ve Kirişci, yöresel lezzetleri tattı.



