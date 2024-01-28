İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, çakar lamba kullananlara 81 ilde dev denetim yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.