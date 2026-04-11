Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre iş ortamında oluşan bel ağrısı hukuken iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebiliyor.

Ani bir hareket sonrası oluşan fıtık → İş kazası

Zamanla gelişen fıtık → Meslek hastalığı

Bu ayrım, çalışanların sahip olduğu hakları doğrudan etkiliyor.

SGK Hakları: Şart Aranmıyor

Bel fıtığının iş kaynaklı olduğu tescillenirse çalışanlar için önemli avantajlar devreye giriyor:

Yaş şartı yok

Prim günü şartı yok

Sigortalılık süresi şartı yok

Uzmanlar, bu durumun Anayasal güvence altında olduğunu vurguluyor.

Risk Altında mısınız? İşte 4 Kritik Neden

İş yerinde aşağıdaki koşullara maruz kalan çalışanlar risk grubunda:

Aşırı yük kaldırmak

Yanlış pozisyonda eğilmek veya dönmek

Uzun süre sabit şekilde çalışmak

Sürekli titreşimli ortamda bulunmak (şoför ve operatörler)

Hak Arama Süreci Nasıl İşliyor?

Çalışanların izlemesi gereken adımlar şöyle:

Doktora işiniz detaylarını anlatarak şikayetlerinizi belirtin Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden rapor alın Durumu SGK’ya bildirin Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse hem maddi hem de manevi tazminat talep edin

Maaş ve Tazminat Hakkı Var

Eğer rahatsızlık mesleki olarak kabul edilirse çalışanlar:

Geçici iş göremezlik ödeneği

Sürekli iş göremezlik maaşı

Maddi ve manevi tazminat

alma hakkına sahip olabiliyor.

Kritik Uyarı: Kurallara Uymayan Hak Kaybedebilir

Uzmanlar önemli bir detaya dikkat çekiyor. Eğer işveren gerekli iş güvenliği önlemlerini almış ve çalışan bu kurallara uymamışsa, tazminat hakkı riske girebilir.