Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre iş ortamında oluşan bel ağrısı hukuken iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebiliyor.
Ani bir hareket sonrası oluşan fıtık → İş kazası
- Zamanla gelişen fıtık → Meslek hastalığı
Bu ayrım, çalışanların sahip olduğu hakları doğrudan etkiliyor.
SGK Hakları: Şart Aranmıyor
Bel fıtığının iş kaynaklı olduğu tescillenirse çalışanlar için önemli avantajlar devreye giriyor:
- Yaş şartı yok
- Prim günü şartı yok
- Sigortalılık süresi şartı yok
Uzmanlar, bu durumun Anayasal güvence altında olduğunu vurguluyor.
Risk Altında mısınız? İşte 4 Kritik Neden
İş yerinde aşağıdaki koşullara maruz kalan çalışanlar risk grubunda:
- Aşırı yük kaldırmak
- Yanlış pozisyonda eğilmek veya dönmek
- Uzun süre sabit şekilde çalışmak
- Sürekli titreşimli ortamda bulunmak (şoför ve operatörler)
Hak Arama Süreci Nasıl İşliyor?
Çalışanların izlemesi gereken adımlar şöyle:
- Doktora işiniz detaylarını anlatarak şikayetlerinizi belirtin
- Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden rapor alın
- Durumu SGK’ya bildirin
- Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse hem maddi hem de manevi tazminat talep edin
Maaş ve Tazminat Hakkı Var
Eğer rahatsızlık mesleki olarak kabul edilirse çalışanlar:
- Geçici iş göremezlik ödeneği
- Sürekli iş göremezlik maaşı
- Maddi ve manevi tazminat
alma hakkına sahip olabiliyor.
Kritik Uyarı: Kurallara Uymayan Hak Kaybedebilir
Uzmanlar önemli bir detaya dikkat çekiyor. Eğer işveren gerekli iş güvenliği önlemlerini almış ve çalışan bu kurallara uymamışsa, tazminat hakkı riske girebilir.