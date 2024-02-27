Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.