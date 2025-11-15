Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de yapımı tamamlanan 42.060 konut ve 3.282 iş yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen kura çekimi programıyla hak sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta AFAD koordinasyonunda 5733 konut ve 790 işyeri olmak üzere toplam 6523 bağımsız konutun anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

AFAD tarafından yapılan kura çekimi, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kesinleşen sonuçlar ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD sayfasında ilan ediliyor.

AFAD Kura Çekimi CANLI İzle

Kura çekimi, AFAD’ın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

AFAD Kahramanmaraş Kura Çekimi CANLI İzle

Kura Sonucu Sorgulama Ekranı e-Devlet

Kura çekimi sonrası kesinleşen hak sahipliği listesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak sonuçlara ulaşabilecek.

Kura Sonucu Sorgulama Ekranı AFAD

Hak sahipliği sorgulama ekranı AFAD sayfası aracılığıyla da yapılabiliyor.