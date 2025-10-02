Sumud Filosu’nun Akdeniz’deki ilerleyişi, hem uluslararası kamuoyunun hem de bölgedeki denizcilik uzmanlarının yakın takibinde. Filonun hareketleri, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri ve açık kaynaklı harita uygulamaları üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

Bu sistem sayesinde gemilerin mevcut konumları, hızları, yönleri ve rotaları canlı biçimde görüntülenebiliyor. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bazı gemiler zaman zaman konum bilgilerini gizliyor. Özellikle hassas bölgelerde bu tür bir gizleme, hem gemilerin güvenliğini artırmak hem de dış müdahaleleri önlemek amacıyla sıkça başvurulan bir yöntem haline gelmiş durumda.

Dünya basını ve bağımsız gazeteciler de filonun yolculuğunu canlı yayınlar ve sosyal medya güncellemeleri aracılığıyla aktarıyor. Aktivist gruplar ise sosyal medya platformları üzerinden düzenli bilgilendirme yaparak, dünya genelindeki sivil toplum kuruluşlarını ve bireyleri bu insani yardım misyonuna destek vermeye çağırıyor. Filo, özellikle Gazze’de yaşanan ağır insani krize dikkat çekmeyi ve abluka altındaki bölgeye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Güncel bilgilere göre Sumud Filosu, hâlen Akdeniz'in uluslararası sularında Gazze istikametine doğru yol alıyor. Ancak İsrail donanmasının bölgedeki yoğun devriye faaliyetleri nedeniyle filo zaman zaman rotasını değiştirmek zorunda kalabiliyor.

Hava koşulları, dalga yüksekliği ve olası müdahale riskleri, filonun ilerleyişini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Denizcilik uzmanları, mevcut rota ve hız göz önüne alındığında filonun birkaç gün içinde Gazze açıklarına ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak İsrail'in potansiyel müdahalesi, bu süreci uzatabileceği gibi filonun hedefe ulaşmasını tamamen engelleme riskini de taşıyor. Bu nedenle gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Sumud filosu şu an nerede? Sumud filosu Gazze'ye ne zaman ulaşacak? Sumud Filosu'nu canlı izlemek için tıklayın..

