19 Gemiyi Gasbettiler

Uluslararası sularda ilerleyen yardım filosuna, İsrail donanması tarafından korsanca müdahaleler gerçekleştirildi. Şu ana kadar 19 gemi gasbedildi. İsrail askerlerinin gemilere yaptığı baskınlar, aktivistlerin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, can yeleği giyen sivillere silah doğrultulduğu açıkça görülüyor.

23 Gemi Yoluna Devam Ediyor

Gasbedilmeyen gemiler, Gazze kıyılarına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Canlı takip verilerine göre filodan yaklaşık 23 gemi, Gazze’ye 80 kilometre mesafede seyrediyor. Bu gemilerin hedefi, bölgeye acil insani yardım ulaştırmak.

Belirsizlik Devam Ediyor

“Mikeno” gemisinin İsrail tarafından engellenip engellenmediğine dair resmi bir açıklama bulunmazken, filonun geri kalan kısmı uluslararası kamuoyunun yakın takibinde. Aktivistler, Gazze’ye insani koridor açılması çağrısını yineliyor.