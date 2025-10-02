İsrail, Küresel Sumud Filosu'nu durdurdu onlarca aktivisti gözaltına aldı

İsrail donanması, Gazze'ye yardım götürmek için Doğu Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki (GSF) 10'dan fazla gemiyi durdurdu ve Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu onlarca aktivisti gözaltına aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na bağlı bazı gemilerin "güvenli bir şekilde durdurulduğunu" ve gemidekilerin İsrail limanına transfer edildiğini bildirse de Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

Donanmanın gemilere, "aktif bir çatışma bölgesine yaklaştıkları" gerekçesiyle rotalarını değiştirmeleri talimatı verdiği de belirtildi.

Küresel Sumud Filosu ise, müdahaleyi "yasadışı" olarak nitelendirdi. Bunu "bir savunma eylemi" değil, "küstahça bir umarsızlık eylemi" olduğunu belirtti.

Hangi ülkeden kaç kişi alıkonuldu?

Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda Türk vatandaşların alıkonulması ile ilgili soruşturma başlattı

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu. Dışişleri Bakanlığı, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Mikeno gemisi Gazze sınırında

İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti. İsrail'in gasbedemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Mikeno Gemisi, Gazze sınırına ulaşmayı başardı.

Yaklaşık 23 filo gemisi, Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta, yollarına devam ediyor.