Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da haydut İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

Haydut İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

Bazı gemilerle İletişim sağlanamıyor

İrtibatta olunan aktivistlerin çoğuna mesajlar artık ulaşmıyor. Temasın sürdüğü az sayıdaki katılımcı internetlerine yönelik engelleme olduğunu, filodakilerle teması büyük ölçüde kaybettiklerini ve iletişim kuramadıklarını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da birçok gemideki görüntünün kesildiği veya uzun süreli kopmaların yaşandığı gözleniyor.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarılmıştı.

Küresel Kararlılık Filosu'nun öncü gemisi Alma'daki aktivistler can yeleklerini giyerek güvertede toplandı. Soykırımcı İsrail askerlerinin saldırıya hazırlandığı gemiden sinyal alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filoda yer alan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, TRT Haber'e son durumla ilgili bilgi verdi. Çelik, "Uluslararası sulardayız. Bir deniz korsanlığıyla karşı karşıyayız." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Dilek Tekocak da, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." dedi.

Olası İsrail müdahalesine karşı gemilerde can yelekleriyle teyakkuz halinde beklediklerini söyleyen Tekocak, daha önce iki kez askeri botların "tacizine" uğradıklarını hatırlattı.

Silahsız ve tamamen sivil bir inisiyatif olduklarını vurgulayan Tekocak, "Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." diye konuştu.

Müdahale durumunda meydanlara inme çağrısı yaptı

Tekocak, dün askeri botlar filoya yanaştığında internet bağlantılarının ve radyo sinyallerinin kesildiğini hatırlatarak, böyle bir durumda dış dünyayla bağlantılarının kesileceğini vurguladı.

Askeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.

Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.

Kamuoyuna, müdahale yapılması durumunda Gazze'yi ve Küresel Kararlılık Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yapan Tekocak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel Kararlılık Filosu

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.