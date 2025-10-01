Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA