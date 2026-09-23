Dünyanın en prestijli bilim kurumlarından Oxford Üniversitesi, milyonlarca insanın günlük çay ve kahve tüketim alışkanlığını baştan aşağı değiştirecek devasa bir araştırmaya imza attı. Uluslararası Kanser Dergisi’nde (International Journal of Cancer) yayımlanan veriler, sıcak içeceklerin yemek borusu üzerindeki tahribatını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 1 milyon kişinin verileri incelenerek yapılan çalışmada, kaynar derecedeki içeceklerin hücresel hasara yol açarak kanseri tetiklediği belirlendi.

65 Dereceye Dikkat: Tehlike İçecekte Değil Sıcaklığında!

Araştırma sonuçlarına göre; 65 santigrat derece ve üzerindeki sıcaklığa sahip çay, kahve, çorba veya sulu yemekler "aşırı sıcak" kategorisine giriyor ve ciddi sağlık riski barındırıyor. Çay ve kahveyi bu sıcaklık seviyelerinde düzenli olarak tüketen kişilerde, halk arasında yemek borusu kanseri olarak bilinen özofagus kanseri görülme olasılığı tam 3 kat artış gösteriyor.

Sıcaklık Yemek Borusuna Nasıl Zarar Veriyor?

Kaynama noktasına yakın derecedeki içecekler ve gıdalar, boğazdan aşağı inerken yemek borusunun son derece hassas kaplama dokularında mikroskobik ölçekli yanıklara ve tahrişlere sebep oluyor. Sürekli tekrarlanan bu hücresel hasarlar, vücudun doku yenileme mekanizmasını bozarak zaman içerisinde kural dışı hücre bölünmelerini, yani kanserli tümör oluşumunu tetikliyor.

Çay Keyfini Bozmadan Sağlığı Korumanın 3 Kolay Yolu

Peki, bu tablo karşısında çay veya kahve içmeyi tamamen bırakmalı mıyız? Uzmanlara göre cevap kesinlikle hayır! İçecek keyfini sürdürürken riski sıfırlamak oldukça basit: