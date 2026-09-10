Anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek, gebelik ve lohusalık süreçlerini çok daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetmek amacıyla geliştirilen Riskli Takip Sistemi (RİTAS), Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde resmen devreye alındı.

Sistem sayesinde riskli durumdaki anne adayları ve lohusa kadınlar, sağlık otoriteleri tarafından çok daha yakından izlenecek.

Koordinatör Ebeler Bu Numaradan Arayacak

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlara kritik bir numarayı kaydetmeleri çağrısında bulundu. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78. Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi’ni (RİTAS) 81 ilimizde devreye aldık. Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız."

Yeni uygulama ile birlikte anne adaylarının tarama testleri, doktor kontrolleri ve olası risk faktörleri uzman koordinatör ebeler koordinesinde yakından takip edilerek, gerek duyulduğunda hızlıca ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.