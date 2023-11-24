Yerel seçim heyecanının başladığı şu günlerde AK Parti’de aday adayı olmak isteyenler için başvuru süreci 22 Kasım Çarşamba günü sona erdi. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 isim, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlıkları için de 7'şer isim olmak üzere toplam 19 aday adayı başvurusunu tamamladı. Bu isimlerden biri de Büyükşehir aday adayı 26-27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç oldu. Güvenç, daha önceki görev yaptığı yerlerde halkın sorunlarıyla yakından ilgilenerek vatandaşın sevgisini kazanmıştı.

GÜVENÇ, HALKA HİZMET İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLDU

Devletin önemli kademelerinde görev yapan Celalettin Güvenç, halka hizmet için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldu. Erzurum, Manisa, Şanlıurfa Valiliği, daha sonrasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Güvenç, aday adayı başvurusunda bulunurken halkın kendisini cesaretlendirdiğini belirterek, şeffaf bir yönetimle Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

3 AYDA ORTALAMA 180 KEZ PALANDÖKEN'E ÇIKMIŞTI

Önceki görev aldığı kentlerde yaptığı çalışmalarla adını sıkça duyduğumuz Celalettin Güvenç, Erzurum Valisi olduğu dönemde alt yapı ve pist genişletme çalışmaları sırasında "tempoları düşük" dediği işçileri çalıştırmak için 3 ayda ortalama 180 kez Palandöken'e çıkmıştı. Yine aynı dönemde Erzurum’un kış sporları noktasında gelişmesi için desteklerini esirgemeyen ve görevde olduğu süre boyunca halkla iç içe olan Güvenç, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday adaylığını açıklarken referansına halk yazdı.

ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI

Erzurum, Şanlıurfa, Manisa Valilikleri dönemlerinde Güvenç, göreve başlar başlamaz öncelikli olarak şehrin potansiyelini tespite çalıştı ve ilin önemli sektörlerinin gelişimini sağlamak için yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca kırsal altyapının tamamlanması için özel idarenin tüm imkânlarını seferber etti ve kırsal kalkınma için de önemli projelere imza attı.

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ FİKİR BABASI VE PROJE BAŞLATICISI

Bunların yanında Erzurum’da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın yapılmasına öncülük etti. Yine dünyanın önemli gözlem evlerinden olan Doğu Anadolu’nun fikir babası ve proje başlatıcısı oldu.

SABUNCUBELİ TÜNELİ’NİN YÖNETİM VE YAPIM İŞİ ÖNCÜLERİNDEN

Manisa’da ise çevre yolunun tamamlanması için büyük çaba sarf etti. İzmir- Manisa arasında önemli bir geçit olan Sabuncubeli Tüneli’nin yönetim ve yapım işi öncülerinden oldu.

ŞANLIURFA’NIN KURUCU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YAPTI

Şanlıurfa’da ise kırsal alt yapının tamamlanması konusunda 2 yıl içerisinde içme suyu ve yol açığının kapatılmasında büyük mesafe kat etti. Köy okullarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 2012 yılında Şanlıurfa’nın 2. lige yükselmesinde katkısı oldu. Şanlıurfa’nın ilk Büyükşehir adayı olarak 483 bin 221 oyla yüzde 61.6 oranında oy alarak kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Belediye Başkanlığı sırasında ise şehrin gelişim alanlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın teklif sahibi olarak Şanlıurfa’nın ileriki yıllara yönelik maddi yönlerde rahatlamasını sağladı.