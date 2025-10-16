2026 yılı Bütçe Kanunu teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirten Yılmaz, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin hedefleri paylaştı.

BÜYÜME HEDEFİ

Yılmaz, 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 oranında büyüdüğünü belirterek, "2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz." dedi.

Küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin orta vadede istikrarlı büyüme performansını sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, “Ilımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

İstihdam piyasasındaki olumlu seyre de değinen Yılmaz, "2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşeceği, 2026 yılında ise yüzde 8,4’e gerilemesinin beklendiğini" söyledi.

İSTİKRAR VE REFAH BÜTÇESİ

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Böylece 2026 yılı bütçe süreci başlamıştır. 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan vizyon doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Program, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek, fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, ekonomi genelinde üretkenliğin artırılmasını, AR-GE ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesini, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde teknolojik dönüşümün hızlandırılmasını, beşeri sermayenin güçlendirilmesini, iş gücü piyasasının daha etkin bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz."

"DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü belirterek "Diğer taraftan, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, afetlere dirençliliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir büyümenin sağlanması da amaçlarımız arasında yer almaktadır. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile hazırlanmış olan 2026 yılı bütçesi tüm bu özellikleri ile 'istikrar ve refah' bütçesidir." dedi.

"EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİMDE"

Eğitime ise 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayrıldığını açıklayan Yılmaz, Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkardıklarını belirtirken, yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarının altını çizdi.