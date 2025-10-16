Dün sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre Fatih Ürek, krizi evinde geçirdi.

Ürek'in, yardımcısına önce 'Oda çok sıcak, camı aç' dediği, ardından kısa bir süre sonra 'Üşüyorum, nefes alamıyorum' diyerek fenalaştığı öğrenildi.

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, tedavisini yürüten Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu’ndan geldi.

Yazıcıoğlu, "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama geçirmiş olduğu bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim beyinle ilgili..

Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Ama bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz." açıklamasını yaptı.