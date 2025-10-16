Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te doğmuş, mimar, müzisyen ve usta oyuncudur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Güzelbeyoğlu, tiyatro ve müziğe lise yıllarında ilgi duymaya başlamıştır. Sanat hayatına 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel olarak başladı ve pek çok tiyatro oyununa hem oyuncu hem de müzik bestecisi olarak katkıda bulunmuştur.

Film olarak "Aile Arasında", "Beyaz Melek" ve "Umut" gibi yapımlarda yer almıştır; "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü kazanmıştır.

Sahne ve ekran kariyeri boyunca pek çok izleyicinin gönlünde yer eden Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oyuncu; Bizimkiler, Doksanlar, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok sevilen yapımda da güçlü performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan sanatçının ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Güzelbeyoğlu, hem oyunculuğuyla hem de beyefendi kişiliğiyle saygı duyulan bir isimdi.