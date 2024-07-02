Bakan Kurum "Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Kurum göreve gelişinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

"GAYRETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR"

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

"81 İLİMİZİN HER KÖŞESİNDE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."