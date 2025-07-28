Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde balık tutmak isteyen bir genç, Ceyhan Nehri'ne düşerek kayalık alanda mahsur kaldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle genci kurtararak güvenli alana aldı.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan’da balık tutmak amacıyla Ceyhan Nehri kenarına gelen genç, dengesini kaybederek suya düştü. Nehir akıntısıyla birlikte sürüklenen genç, bir süre sonra kayalık alana sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Elbistan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık alanda mahsur kalan genci dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkararak kıyıya ulaştırdı.

Neyse ki sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.