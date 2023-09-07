Sakarya'nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi üzerinde bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 30 yaşındaki M.S., aralarında husumet bulunan O.G.’nin evine gitti.
Bu esnada evinin bahçesinde bulunan O.G. ile M.S. arasında tartışma yaşandı.
Karın bölgesinden vurdu
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.S., belinden çıkarttığı silah ile O.G.’yi karın bölgesinden ve elinden vurarak yaraladı.
O.G. kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli M.S. olay yerinden kaçtı.
Ekipler sevk edildi
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı O.G., Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
O.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kısa sürede yakalandı
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri M.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.