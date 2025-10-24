Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu kurultayda Özgür Özel, genel başkan seçildi. Ancak kurultayın iptali için açılan davalar, parti içindeki yönetim değişikliği ve hukuki süreçlerle ilgili tartışmalara yol açtı.

Davanın Gerekçeleri ve İddialar

Kurultayın iptali için açılan davalarda, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayda usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Özellikle, kurultayda delege iradelerinin hileli yollarla etkilendiği ve bazı delegelere menfaat sağlandığı öne sürüldü. Bu iddialar, kurultayın "mutlak butlan"la geçersiz sayılması talebini doğurdu.

Mahkemenin Ret Kararı ve Gerekçesi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mutlak butlan koşullarının ispatlanamadığına karar verdi. Mahkeme, davacı tarafça sunulan belgelerin yetersiz olduğunu belirterek, delegelerin iradelerinin hileyle bozulduğuna dair somut bir fiil bulunmadığını vurguladı.

Ayrıca, ceza yargılamasında ilgililerin beraat etmesi durumunda bile bu durumun yalnızca ilgilinin kişisel cezai sorumluluğunu gerektireceğini, mutlak butlan hukuki sonucunu doğurmayacağını ifade etti.

Mutlak Butlan Nedir?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Bu durumda işlem, hiç yapılmamış kabul edilir. Siyasi partilerin iç işlemleriyle ilgili mutlak butlan talebi, genellikle usulsüzlük, yolsuzluk veya hukuka aykırılık iddialarıyla gündeme gelir.

Mahkemenin Kararı Hangi Sonucu Doğuruyor?

Mahkemenin verdiği ret kararı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın hukuken geçerli olduğunu ve mevcut yönetimin meşruiyetini koruduğunu göstermektedir. Ancak bu süreç, parti içindeki tartışmaların ve hukuki süreçlerin devam ettiğini ve ilerleyen dönemlerde farklı gelişmelerin yaşanabileceğini göstermektedir.