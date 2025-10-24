En Yakıt, Türk Hava Yolları (THY) Yolcu Programı Miles&Smiles iş birliğiyle 'Her Şarj Yeni Bir Yolculuk' temasıyla 4 kat Mil kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli şarj ağı işletmecisi En Yakıt'ın, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile 'Her Şarj Yeni Bir Yolculuk' temasıyla hayata geçirdiği yeni kampanyası kapsamında elektrikli araç kullanıcıları, 25 Ekim-2 Kasım'da araçlarını şarj ederken üyelik statülerine göre değişen oranlarda Mil kazanacak.

Miles&Smiles programındaki Classic ve Classic Plus üyeler her 1 kilovatsaat için 1 yerine 4 Mil, Elite ve Elite Plus üyeler ise 1,5 yerine 6 Mil kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle başlatılan kampanyaya ilişkin, şunları kaydetti:

'En Yakıt'ın yüksek hızlı şarj istasyonlarında elektrikli araç kullananlar, harcadıkları her 1 kilovatsaat için Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles'a üye olmaları durumunda, üyelik statülerine göre değişen oranlarda Mil kazanabiliyor. Kazanılan Miller ise ödül bilet düzenleme, uçuşta kabin sınıfını yükseltme gibi ayrıcalıklar için kullanılabiliyor veya Miles&Smiles'ın diğer Mil harcama seçeneklerinde değerlendirilebiliyor.'