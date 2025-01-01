HATAY (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay'ın Defne ilçesinde konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

Kaya, Orhanlı Mahallesi'ndeki Şükrü Kanatlı ve İlknur Bingöl konteyner kentlerinde depremzedeleri ziyaret etti.

İlk olarak Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti'ne ziyaret gerçekleştiren Kaya, çocuklara hediye ve pamuk şeker dağıttı, depremzedelerle sohbet etti.

Daha sonra İlknur Bingöl Konteyner Kenti'ne giden Kaya, yeni yılın geri sayımını afetzedelerle yaptı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaya, afetzedelerin yeni yıllarını kutladı.

Kaya'ya, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ile Servet Mullaoğlu ve partililer eşlik etti.