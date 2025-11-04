4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in, genel başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin kurultayının iptaline ilişkin açılan davada, davanın konusuz kaldığına hükmederek “mutlak butlan” iddialarını geçersiz saydı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın "seçim kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davası 13 Ocak 2026'ya ertelendi.