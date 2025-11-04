Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeye göre, avukatların bürolarında verdikleri sözlü danışma hizmetinin ilk saati 4.000 TL, sonraki her saat için ise 1.800 TL olacak.
Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma 7.000 TL, takip eden her saat için 3.500 TL olarak belirlendi.
Dilekçe ve Sözleşme Ücretleri
-
Dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto: 6.000 TL
-
Kira sözleşmesi ve benzeri belgeler: 8.000 TL
-
Tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi vb.: 32.000 TL
-
Şirket sözleşmeleri, devir ve birleşmeler: 21.000 TL
Dava ve Yargı Ücretleri
-
Sulh hukuk davaları: 30.000 TL
-
Sulh ceza ve infaz hakimlikleri: 18.000 TL
-
Asliye mahkemeleri: 45.000 TL
-
Tüketici mahkemeleri: 22.500 TL
-
Fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 55.000 TL
-
Ağır ceza mahkemeleri: 65.000 TL
-
Yargıtay ilk derece davaları: 65.000 TL
-
Temyiz duruşmaları (Yargıtay, Danıştay, Sayıştay): 40.000 TL
Uluslararası Yargı Yerleri
-
Duruşmasız işler: 110.000 TL
-
Duruşmalı işler: 200.000 TL
Sözleşmeli Avukatlar
Kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde görev yapan sözleşmeli avukatların aylık asgari ücreti 33.000 TL olarak belirlendi.
Para Konulu Davalar
Yargı yerleri ve icra-iflas dairelerinde konusu para olan davalarda:
-
İlk 600.000 TL’lik kısım için yüzde 16,
-
18 milyon 600 bin TL üzeri kısım için yüzde 1 avukatlık ücreti uygulanacak.