Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeye göre, avukatların bürolarında verdikleri sözlü danışma hizmetinin ilk saati 4.000 TL, sonraki her saat için ise 1.800 TL olacak.

Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma 7.000 TL, takip eden her saat için 3.500 TL olarak belirlendi.

Dilekçe ve Sözleşme Ücretleri

Dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto: 6.000 TL

Kira sözleşmesi ve benzeri belgeler: 8.000 TL

Tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi vb.: 32.000 TL

Şirket sözleşmeleri, devir ve birleşmeler: 21.000 TL

Dava ve Yargı Ücretleri

Sulh hukuk davaları: 30.000 TL

Sulh ceza ve infaz hakimlikleri: 18.000 TL

Asliye mahkemeleri: 45.000 TL

Tüketici mahkemeleri: 22.500 TL

Fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 55.000 TL

Ağır ceza mahkemeleri: 65.000 TL

Yargıtay ilk derece davaları: 65.000 TL

Temyiz duruşmaları (Yargıtay, Danıştay, Sayıştay): 40.000 TL

Uluslararası Yargı Yerleri

Duruşmasız işler: 110.000 TL

Duruşmalı işler: 200.000 TL

Sözleşmeli Avukatlar

Kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde görev yapan sözleşmeli avukatların aylık asgari ücreti 33.000 TL olarak belirlendi.

Para Konulu Davalar

Yargı yerleri ve icra-iflas dairelerinde konusu para olan davalarda: