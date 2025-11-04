Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal, ekonomik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle yürütülecek Kadın Akademisi için başvurular başladı.

Kadın Akademisi, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha aktif rol almasını teşvik etmek, üretken kadınların el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmelerine destek olmak ve kadınların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla oluşturuldu.

Kadın Girişimciler İçin Online Satış Platformu

Kadın Akademisi bünyesinde oluşturulan online satış platformu, kadın girişimcilere dijital dünyada yer edinme fırsatı sunuyor. Bu platform aracılığıyla kadınlar; ev tekstili, giyim, gıda ve hediyelik eşya gibi birçok kategoride ürünlerini satışa sunabilecek. Ayrıca girişimciler, platform üzerinden kendi web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapabilecek. Böylece kadın üreticilerin daha geniş müşteri kitlelerine ulaşması ve markalaşma süreçlerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Başvuru Şartları Belirlendi

Kadın Akademisi satış platformuna kayıt olabilmek için girişimcilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin; maliye kaydının bulunması, e-satış programı satıcı üyelik taahhütnamesini kabul etmesi, dijital platformlarda, sosyal medya veya e-ticaret kanallarında aktif satış yapıyor olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kadın girişimciler, satış platformunda yer alarak hem ürünlerini tanıtma hem de ekonomik faaliyetlerini büyütme imkânına sahip olacak.

Kayıt ve Erişim Bilgileri

Kadın Akademisi bünyesinde oluşturulacak online satış platformuna başvurmak isteyen kadın girişimciler, 0344 223 50 78 numaralı telefonu arayarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.