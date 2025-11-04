Balıkesir Sındırgı'da 27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından 3 Kasım'da da 4.9 büyüklüğündeki deprem kaydedilmişti.

Çevre illerden de hissedilen ve art arda yaşanan depremlerin ardından akıllara yeni bir deprem geliyor mu sorusu geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir yayında beklenen artçı dizisinin aynı merkezde devam etmediğini, depremlerin farklı noktalara kaydığını söyledi.

Harita üzerinde yaptığı açıklamada Simav Dağı ve çevresindeki fay basamaklarını gösteren Üşümezsoy, önceki depremin ardından bölgede yeni bir kırılmanın gelişebileceğini belirterek, “Simav Dağı’nın böyle yüksek olmasının sebebi yukarı doğru yükselmesi, önünün çökmesi ve depremlerin bu hat boyunca dizilmesi. Burada bir kümelenme var. Burada da aynı şekilde 6.0’lık deprem olabilir.” dedi.

Üşümezsoy, güneyde görülen depremlerin artçı olmadığını ve Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.