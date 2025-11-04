Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam Arena'da zorlu bir mücadele yaşanacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

GALATASARAY'DA SAKATLIK TALİHSİZLİĞİ

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 67 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ün de maçtan sonra sakatlandığı ortaya çıkmıştı. Yunus Akgün'ün deplasmanda yer alıp alamayacağı maç günü belli olacak. Bununla beraber İlkay Gündoğan, sakatlığı nedeniyle Ajax maçında forma giyemeyecek. Wilfried Singo ise iyileşti ve maç kadrosunda yer alabilecek.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.



Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek 6 puanla 14. sırada yer aldı.

AJAX 36 TAKIMIN SONUNCUSU

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. İlk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Marsilya'ya 4-0, Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23.00)

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23.00)