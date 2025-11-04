‘Şüpheli Şemsettin’ ve ‘Mesela Muzaffer’ gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan Ahmet Gülhan 1 hafta önce akciğerlerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ahmet Gülhan Kimdir?

Ahmet Gülhan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden biridir. 1940 yılında İstanbul’da doğan Gülhan, eğitimini Tophane Erkek Sanat Okulu ve Akşam Teknik Okulu Makine Bölümünde tamamladı. Gençlik yıllarında spora olan ilgisiyle dikkat çeken sanatçı, Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımında yer aldı ve 400 metre ile 400 metre engelli branşlarında gençler şampiyonu olarak 1960 Olimpiyat Takımına seçildi.

Tiyatro Kariyerinin Başlangıcı

Sanatla tanışması, öğrencilik yıllarında sahneye çıktığı Duvarların Ötesinde adlı oyunla gerçekleşti. Bu deneyim, Gülhan’ın tiyatroya olan tutkusunu pekiştirdi. Cahide Sonku’nun teklifiyle profesyonel oyunculuğa adım atan sanatçı, 1965’te Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda sahnelenen Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” oyununda rol aldı.

Kabare Tiyatrosunun Öncüsü

1967 yılında Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi kurdu. Bu topluluk, Türk tiyatrosunda bir dönüm noktası oldu. 1978’de Haldun Taner ile Tef Kabare’yi kurarak “Hayırdır İnşallah” adlı oyunla büyük beğeni topladı.

Televizyon ve Sinema Başarıları

Ahmet Gülhan, sahne sanatlarının yanı sıra televizyon ve sinemada da birçok unutulmaz yapımda rol aldı. TRT’de yayınlanan “Şüpheli Şemsettin” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Biz Size Aşık Olduk, Sev Kardeşim, Cümbür Cemaat Aile gibi dizilerde ve Çalgı Çengi İkimiz, Kardeşim Benim, Yeni Hayat gibi filmlerde de yer aldı.

Sanata ve Sanatçılara Katkısı

Tiyatro sanatının gelişimi için aktif rol üstlenen Gülhan, Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı olarak sanatçı haklarının korunması konusunda önemli çalışmalar yaptı.